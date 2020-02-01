新病毒恐慌全球蔓延 反華情緒湧現 學者：疫症引爆中外政經矛盾

隨着超過20個國家錄得確診個案，令外國人漸對華人心存顧忌和反感。在日本，「#中國人入國禁止」一直是Twitter熱門標籤；在新加坡，成千上萬的居民簽署請願書，呼籲政府禁止中國公民進入新加坡。新加坡昨日就宣布，周六起停發簽證予中國人及讓近期曾訪華的人士入境，科威特亦一刀切禁止持中國大陸和香港護照者入境；韓、日、越南都有食肆、商社表明拒絕接待中國人，其中越南峴港一家旅館豎牌寫了：「我們不接受、不招待來自中國的客人，因為你們的國家開始散播疾病。」在意大利，有華人旅客被拒踏足龐貝古城等旅遊地點。

多地食肆旅館拒招待華人

校園情况相若。加拿大多倫多有逾9000市民聯署請願，呼籲教育當局不要讓那些有家屬最近回過大陸的學童回校，主張他們要自我居家隔離至少17日；有人視此為預防措施，有些華人就質疑助長校園欺凌。在美國，亞利桑那州立大學一名非住校者確診後，該校華人感到受排斥，有大一學生受訪說：「情况歇斯底里。我在班上咳一聲，人人就望向我。」英國曼徹斯特大學亞裔英國公民碩士生潘參（Sam Phan）向《衛報》投文說：「純粹因為種族就認為某人帶有病毒，就是種族主義者。」

公共衛生專家：保持距離屬自然反應

史丹福大學舒思深亞太研究中心亞洲衛生政策項目主任埃格斯頓（Karen Eggleston）表示，理解部分人憂慮華人的心態，她說：「從某種意義上說，試圖與潛在的致病原因保持距離是一種自然的反應，尤其是在沒有已知治癒方法的情况下。」

不過，《紐約時報》指部分傳媒的做法明顯越界。法國地區報章《皮卡爾信使報》仿昔日「黃禍」歧視用語，周日（26日）頭版標頭寫上「黃色警戒」配以戴口罩的華婦圖片，引起公憤後道歉。澳洲《先驅太陽報》指「中國病毒熊貓地獄」，惹來澳洲華人社區逾4.6萬人簽署請願書指控是「不可接受的種族歧視」。

法報章「黃色警戒」標題被轟歧視

從法國開始，海外華人、亞洲人近日開始使用「我不是病毒」（#JeNeSuisPasUnVirus）標籤在網上表述所受無禮待遇，敦促遏止歧視。一些外國官員亦警告要遏止借題發揮的仇外情緒。馬來西亞首相馬哈蒂爾表示，「儘管我們相信言論自由，那不代表傳媒該煽動人及使人民對其他種群產生焦慮」。加拿大多倫多市長亦警告加國華人有因病毒根源而「受到某程度的針對」之虞，要求避免2003年沙士時期席捲全城的種族主義重演。

新加坡管理大學人文學科副教授塞蒂亞迪（Charlotte Setijadi）等一些專家認為，中國鄰近國家這波反應，反映它們跟中國近年因南海主權及「一帶一路」衍生的政經爭議，地區關係緊張。夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaii, Manoa）亞洲研究助理教授戈維拉（Kristi Govella）亦說：「與中國有關的廣泛政治、經濟對峙和憂慮加劇了某些仇外心理，這些情緒與最近對傳染病的擔憂交互在一起。」

（衛報/路透社/國會山報/紐約時報）

（武漢肺炎）