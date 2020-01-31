研究：氣候變化加劇針對婦女暴力

氣候危機搶資源 女性首當災

IUCN分析逾1000項現有研究，並向全球多個機構展開調查。報告指出，家暴、性侵、強制賣淫、逼婚與童婚等針對婦女的性別暴力，在自然環境劣化或出現偷獵等環境罪行的地區出現增加趨勢。機構全球各地逾300個非政府組織成員調查，發現有六成人員受表示留意到女性環保人士與氣候難民等在出現環境危機的地區尤易遭受性別暴力。

報告稱，女性在全球大部分地區已然處於弱勢，缺乏保障，在氣候危機加劇，需爭奪有限資源時，女性往往首先受害。研究顯示，全球因自然災害增加而被迫早婚的女性約增加了1200萬人，而與氣候相關的災難令性販賣增加達20%至30%，在東南亞、非洲等地區的非法捕魚者常會要求婦女以性交換漁獲，秘魯的非法礦業則加劇性販賣，參與環保行動、致力保護土地與社區資源的女性亦常遭性別暴力，藉以令她們噤聲，亦令其他人卻步。惟現有的環保計劃或應對氣候變化的行動鮮少回應的女性遭受暴力與氣候變化的關係。

帶領研究的專家奧夫倫（Cate Owren）稱，性別暴力是展開環保及氣候工作時最普遍、亦是最少人提及的障礙，需各方關注。

（衛報）