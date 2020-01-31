歐議會通過脫歐協議 唱友誼萬歲送別英國

法拉奇：愛歐洲討厭歐盟

經過最後一輪激烈辯論後，歐洲議會以621票贊成對49票反對，正式通過英歐去年10月達成的脫歐協議議案。其後議會現場出現動情一幕，一眾議員手牽手，高唱傳統上用以送別的蘇格蘭詩歌Auld Lang Syne（歌名意為「遠久之前」，中文版為「友誼萬歲」）。

辯論期間，有幾位英國的歐洲議會議員稱，希望英國有朝一日會重返歐盟，但疑歐派議員不忘把握最後機會諷刺歐盟，英國脫歐黨黨魁法拉奇更稱，要在歐洲各國推動脫歐，「我愛歐洲但我討厭歐盟」。

議長：不說告別說「再見」

歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）簽署確認歐盟批准英國退出的信函後，表示英歐雙方探討未來關係之際，應聽取2016年英國脫歐公投前遇刺身亡的英國留歐派議員考克斯（Jo Cox ）說過的話，即「團結我們的事物比分裂我們的更多」。他續稱，英國雖將脫歐，但仍永遠會是歐洲的一部分，「要說告別（goodbye）很難，因此，如我同僚所言，我會說再見（arrivederci，意大利語，字面意思即為「再次見面』）」。

英歐貿易談判與時間競賽

英國在本港時間周六早上7時正式脫離歐盟，但隨即進入過渡期，直至今年除夕，即英國基本上仍會遵守歐盟規則和享有歐盟待遇。其間英歐雙方須趕及達成經濟及貿易協議，以決定過渡期結束後的英歐經貿關係。約翰遜政府堅持不會延長過渡期，但歐盟高官以至許多觀察家皆質疑不夠時間達成協議。

歐盟委員會主席馮德萊恩則稱，歐洲議會批准脫歐協議，只是通往英歐新伙伴關係的「第一步」，雙方應在氣候變化等範疇「合作達成共同目標」。歐盟英國脫歐首席談判員巴尼耶則稱，布魯塞爾會以「耐性」和「客觀」的方式跟英方談判，同時捍衛成員國利益。

（BBC/衛報）