意郵輪澳門婦現病徵 6000乘客禁落船

歌詩達郵輪確認，一名54歲澳門女子之前一晚獲安排跟旅伴在船上醫院單獨隔離。據意國傳媒指，兩夫婦1月25日由香港到米蘭，其後在北部薩沃納（Savona）港口登上「歌詩達翡翠」號郵輪（Costa Smeralda），但婦人其後出現發燒及呼吸困難徵狀，其丈夫雖未有類似徵狀，亦被隔離。該郵輪近日曾到法國馬賽、西班牙巴塞隆拿和馬略卡島，昨日停靠在羅馬附近港口奇維塔韋基亞。船上另有約750名中國籍乘客，當地傳媒指他們皆看來身體健康。

印度及菲律賓昨首次有確診個案。菲律賓患者是來自武漢的38歲中國女子，上周一（20日）經香港到達馬尼拉，上周六（25日）有輕微咳嗽，同日入院接受治療。印度個案則為一名在武漢大學讀醫科的女學生，返國後確診感染新型冠狀病毒，正在醫院接受隔離治療及醫學監察，情况穩定。為防新型冠狀病毒傳入，俄羅斯昨宣布，關閉遠東與中國接壤的邊境，並暫停給中國公民的電子簽證。越南昨亦宣布暫停給中國旅客簽證，並稱不鼓勵中越邊境貿易。據越南政府數據，中國旅客佔該國旅客1/3。

泰國疾病控制局副局長塔納拉（Tanarak Plipat）周三警告，泰國有可能爆發武漢肺炎疫情，就像在日本，會先以有限規模在境內傳染，然後傳染規模擴大。他說，政府正密切監察許多中國遊客聚集的地區，例如清邁、布吉和曼谷，這些地方很可能爆發疫情。公共衛生部今日（30日）將與各府的醫療人員開會，為可能出現的府級傳染做好準備。

（綜合報道）

（武漢肺炎）