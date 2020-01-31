美掀搶購口罩潮 專家憂致短缺危害醫護

美國主要連鎖藥房最近都出現口罩短缺，惹起專家關注。《紐時》引述專家指口罩對健康人士的保護作用有限，但有明確證據顯示戴口罩能保護醫護人員。例如加拿大醫院測試發現，護士在2003年沙士疫潮以及流感季節期間使用口罩，能減低患上流感的機會；戴上N-95口罩對從事危險醫療程序（例如為沙士患者插喉等）的護士尤其有保護效果。

民眾囤積口罩的情况或危及醫護人員抗疫，以往重大疫情時亦有類似例子。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的專家阿達賈（Amesh Adalja）稱，2014年西非伊波拉爆發時，美國本土出現數宗個案，但當地部分醫院「因有搶購潮」未能買到防水保護衣。他警告人為短缺會令真正需要防護用品的人士受害，敦促衛生部或CDC等向公眾解釋搶購口罩的間接後果。

CDC表示，留意到近期的恐慌搶購並不反映真正需要，正聯絡生產商了解，相信生產商會負責任行事，確保醫療機構有足夠供應。

衛生部長阿扎（Alex Azar）周二稱，美國民眾現時毋須購買口罩，稱武漢肺炎對在美國本土的國民即時威脅「極低」。

星洲每戶派4口罩

但在疫情風險較高的東亞地區，口罩供應穩定程度仍備受關注。新加坡政府昨日宣布，明日（2月1日）起向所有137萬家庭派合共約520萬個口罩，每個家庭獲發4個，另外表示較早時已分發500萬個口罩予零售商。

（紐約時報/海峽時報）

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