各國爭相撤僑 安置隔離惹爭議 韓擬在警察訓練中心隔離 居民不滿堵路抗議

需重啓機場服務 與華交涉困難

《讀賣新聞》引述消息報道，日本政府計劃撤僑時，最大困難在於跟中國當局交涉。因為武漢機場已暫停管制系統及跑道等運作，若包機要在當地升降就必須重啟有關設施。中方提出難以確保人手等理由，雙方交涉一度陷入停滯。另外，由於多國迫切希望派機撤僑，各國爭奪飛機著陸時段引起混亂。日本最初計劃周二派出兩架包機到武漢，最終只有一架獲批。韓國原定昨日上午派兩架包機前往武漢，後來順延到晚上並減少至一架。英國一架載有近200人的包機亦原定昨日在武漢起飛，但報道指由於未取得中國官員許可，要順延至周五早上。

澳洲昨表示，當局仍就撤僑計劃與中國交涉。該國目前有逾600名國民滯留武漢，過去一周有人呼籲政府協助他們回國，但總理莫里森周三宣布將安排返國僑民到聖誕島隔離14天後，不少人卻步。

澳洲聖誕島隔離僑民捱轟

該島是澳洲在印度洋的海外屬地，距離本國近2000公里，是澳洲拘留非法移民的地方之一，閒置多年的拘留中心去年重啟，其環境曾遭聯合國批評。民眾質疑島上醫療設施不足，聖誕島郡政府主席湯姆森（Gordon Thomson）直斥這令該島變成「被排斥者的殖民地」。內政部長達頓（Peter Dutton）則稱此舉旨在確保大眾安全，「我無法在悉尼或墨爾本騰出一間可容納600人的醫院」，又強調會安排僑民到隔離區，不會用到島上的公共區域。

韓國昨日擬將從武漢撤離的僑民安排在位於忠清南道牙山市和忠清北道鎮川郡的警察訓練中心隔離，引發當地居民抗議，並用拖車堵塞隔離設施的道路。行政安全部長官陳永（音譯）抵達牙山向當地民眾說明，遭群眾擲雞蛋，警方要撐傘保護。有人向陳永大叫：「如果這麼安全，為何不把他們帶到你家。」混亂中有衛生官員遭扯頭髮及潑水。韓國總統文在寅昨促請國民冷靜，並譴責假新聞引發焦慮。

日首包機撤206人 3人染病

日本周三已撤離首批僑民，厚生勞動省昨公布首班包機的206名乘客中，有3人確診感染武漢肺炎，其中兩人並未出現發燒等病徵，是該國首次確認未有病徵者染病。同機有兩人拒絕接受檢查，其他乘客則在回國後被送到醫療中心受檢。未有病徵的兩人受檢後入住政府安排的千葉縣酒店。另一名50多歲的男性回國後即出現喉痛等症狀，入院後發燒至38℃。截至昨日，日本累計有14宗確診個案。

首相安倍晉三對於有僑民拒絕受檢表示遺憾，但稱沒有法律迫使他們接受檢查。兩人昨日改口表示願意接受檢查。

第二班包機昨上午抵達羽田機場，有26人出現發燒等徵狀須送院檢查。政府亦改用公共設施隔離返國僑民，在檢驗結果出爐前，第二班包機沒有病徵的乘客會暫住在東京都府中市的警察大學校。當局表示即使檢驗結果呈陰性，僑民亦應在政府安排的設施隔離兩周。

有身在武漢的巴西國民則抱怨缺乏政府支援，未知何時能回國。巴西駐北京大使館表示不建議在華的巴西人現時回國，將傳染風險帶回巴西。

（NHK/讀賣新聞/BBC/中央社）

（武漢肺炎）