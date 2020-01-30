承認非法殖民區 被批偏袒以色列 美中東和平方案 巴方拒接受

【明報專訊】美國總統特朗普周二在以色列總理內塔尼亞胡陪同下發表解決以巴問題的「中東和平方案」，實現以巴「雙贏」。不過，《紐約時報》等評論多形容為「極端偏袒」以色列。方案承認以色列目前在巴勒斯坦開拓的非法殖民區，又將有主權爭議的耶路撒冷歸以色列作首都，僅讓巴人在耶城邊陲建都。巴勒斯坦政府斷然拒絕。輿論批評，特朗普的和平方案只是為自己和內塔尼亞胡競逐連任造勢，亦為中東和平增添障礙。
特朗普宣布 以總理陪同
特朗普說：「以色列今天在往和平之路上取得巨大一步。」他宣稱，計劃將讓巴人擁有的土地增加一倍多，但未有說明怎樣計算出來。方案將耶路撒冷視為以色列「不可分割」的首都，並讓以色列兼併約旦河谷，永久確立東部邊界等，這些都是以色列一直追求的目標。方案承認以色列佔據的西岸殖民區，約佔西岸30%面積；巴人將會獲得加沙附近的土地作補償，但當中大部分是沙漠。加沙與西岸之間將會建一條高鐵連接。
方案亦為巴人建國提出路線圖，以色列同意，暫停在一些日後可能成為巴人國土的殖民區擴張4年，但巴人須解除武裝，未經以方許可無權發展軍隊或軍事力量，換言之安全亦得交以方之手。巴人建國前亦需符合一系列條件，包括解散目前統治加沙的武裝組織哈馬斯。以色列取得耶路撒冷的完整主權，巴人只能在耶城東側與北側，即以色列沿城郊以欄柵劃設出的東耶路撒冷建都。耶城的阿拉伯居民可選擇成為以色列或巴勒斯坦公民，或不選擇但保持永久的以色列居留權。
巴勒斯坦各方拒絕方案，多地爆發大規模遊行。巴人自治政府主席阿巴斯批評方案，重申巴人的目標是要結束以色列佔領，並建立以東耶為首都的巴勒斯坦國。他強調，耶城是非賣品，巴人一切權利都不能討價還價，「這場陰謀的交易不會得逞」。巴人政治分析家烏卡勒稱，該方案破壞了涉及巴勒斯坦的多項聯合國決議，為以色列在約旦河西岸大片領土上「行使主權」開了綠燈，也埋葬了國際社會普遍支持的「兩國方案」。
和平方案是特朗普猶太裔女婿庫什納近3年籌劃而成，其團隊包括力撐以色列擴建殖民區的美國駐以大使佛里曼（David M. Friedman）。《紐時》認為，特朗普將利用方案爭取佛州等關鍵州的保守派猶太裔選民支持，也能鞏固福音派選民支持。方案也有助內塔尼亞胡競逐連任，以色列3月將舉行年內第3次大選。