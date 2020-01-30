承認非法殖民區 被批偏袒以色列 美中東和平方案 巴方拒接受

特朗普宣布 以總理陪同

特朗普說：「以色列今天在往和平之路上取得巨大一步。」他宣稱，計劃將讓巴人擁有的土地增加一倍多，但未有說明怎樣計算出來。方案將耶路撒冷視為以色列「不可分割」的首都，並讓以色列兼併約旦河谷，永久確立東部邊界等，這些都是以色列一直追求的目標。方案承認以色列佔據的西岸殖民區，約佔西岸30%面積；巴人將會獲得加沙附近的土地作補償，但當中大部分是沙漠。加沙與西岸之間將會建一條高鐵連接。

方案亦為巴人建國提出路線圖，以色列同意，暫停在一些日後可能成為巴人國土的殖民區擴張4年，但巴人須解除武裝，未經以方許可無權發展軍隊或軍事力量，換言之安全亦得交以方之手。巴人建國前亦需符合一系列條件，包括解散目前統治加沙的武裝組織哈馬斯。以色列取得耶路撒冷的完整主權，巴人只能在耶城東側與北側，即以色列沿城郊以欄柵劃設出的東耶路撒冷建都。耶城的阿拉伯居民可選擇成為以色列或巴勒斯坦公民，或不選擇但保持永久的以色列居留權。

巴勒斯坦各方拒絕方案，多地爆發大規模遊行。巴人自治政府主席阿巴斯批評方案，重申巴人的目標是要結束以色列佔領，並建立以東耶為首都的巴勒斯坦國。他強調，耶城是非賣品，巴人一切權利都不能討價還價，「這場陰謀的交易不會得逞」。巴人政治分析家烏卡勒稱，該方案破壞了涉及巴勒斯坦的多項聯合國決議，為以色列在約旦河西岸大片領土上「行使主權」開了綠燈，也埋葬了國際社會普遍支持的「兩國方案」。

和平方案是特朗普猶太裔女婿庫什納近3年籌劃而成，其團隊包括力撐以色列擴建殖民區的美國駐以大使佛里曼（David M. Friedman）。《紐時》認為，特朗普將利用方案爭取佛州等關鍵州的保守派猶太裔選民支持，也能鞏固福音派選民支持。方案也有助內塔尼亞胡競逐連任，以色列3月將舉行年內第3次大選。

（紐約時報/新華社）