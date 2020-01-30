涉隱瞞收中國資金 哈佛名教授被捕

利伯是哈佛大學化學與化學生物學系主任，2017年成為哈佛校級教授（University Professor），該校僅26人有此銜頭。

每月收39萬未申報

據司法部起訴文件，他在哈佛的研究團隊接受國防部及國家衛生研究院撥款，按規定必須申報涉及外國的利益衝突。利伯2011年出任武漢理工大學的戰略科學家，獲得月薪5萬美元（約39萬港元），還有多達每年15萬美元（約117萬港元）的生活費，更獲150萬美元（約1170萬港元）在武漢建立實驗室。「武漢理工大學－哈佛大學納米聯合重點實驗室」2013年成立。利伯2012年至2017年參加「千人計劃」，該計劃的目的被指是中國為了招攬外國人才以盜取技術。

聯邦調查局稱，利伯從中國政府收取數以百萬計美元，但向聯邦調查人員和哈佛大學人員說謊。調查人員正追查是否有金錢以外的其他因素。

另兩中國人涉當間諜被起訴

司法部又起訴兩名中國人鄭灶松（Zaosong Zheng，音譯）和葉燕青（Yanqing Ye，音譯），指他們充當外國間諜。鄭灶松2018年到波士頓的貝斯以色列女執事醫療中心參與癌症研究，去年12月9日試圖將研究樣本偷運到中國，在洛根機場被捕。至於葉燕青則在波士頓大學的物理、化學和生物醫學工程系參與研究，直至去年春天回中國。檢察官指她隱瞞解放軍身分，在大學工作期間繼續執行中國軍官的任務。

哈佛和波士頓大學均表示配合當局調查，哈佛稱當局對利伯的指控相當嚴重。中國駐華盛頓大使館未有回應。

（紐約時報/路透社）