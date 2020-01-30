航空公司紛停飛 世衛再開會

英國航空昨稱已暫停所有來往中國的航班。美國聯合航空周二（28日）宣布，鑑於新型冠狀病毒疫情，導致前往中國的機位預訂需求減少，決定暫停自2月1日至8日美國往返北京、香港、上海的24班航班。

美國航空及達美航空暫未削減航班，但會密切留意情况。維珍航空稱在1月22日至2月29日往返中國的旅客，須重新訂機票、更改目的地或退票，香港的航班亦包括在內。漢莎周三亦宣布暫停旗下及瑞士、奧地利航空來往中國的航班直至2月9日，香港航班不受影響，但會暫停中國航線的訂票直至2月底。國泰航空周二表示，周四起到三月底會逐步減少50%或以上前往內地的航班，印尼獅航稱正暫停所有往返中國的航班。

美衛生部長稱3度向華提協助遭拒

美國傳媒周二報道，白宮商討叫停所有向華航班，但白宮否認，稱但暫未有決定。美國又敦促中方加強與國際衛生當局合作應對疫情，衛生部長阿扎（Alex Azar）稱曾3度向中國提出協助但未獲同意。

各地亦有新增個案，其中阿聯酋國內出現確診個案，患者來自一個武漢的家庭，是中東地區首現確診病例。各國亦陸續開始協助僑民撤離武漢。韓國周四早上會派出兩架包機到武漢接載當地僑民。歐盟委員會周二稱收到法國要求後，啟動歐盟的公民保護機制，將資助兩架飛機接走在武漢的歐盟公民。澳洲亦表示協助部分國民離開武漢，再安排他們到位於印度洋的聖誕島隔離。

（法新社/韓聯社/路透社/共同社）

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