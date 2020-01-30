日本增本地感染個案 東京應對捱轟

截至昨日，日本累計有8宗確診個案。最新確診的女患者於本月12至17日擔任武漢旅行團的導遊，其間曾乘搭奈良縣司機所駕駛的旅遊巴，後者周二被確診為首宗本地感染個案。她於20日開始發燒並求醫，惟病情一直未有改善，直至23日到大阪府的醫院接受檢查，發現肺炎症狀後隨即入院，最終昨日確診感染新型冠狀病毒。她過去一個月未有出國，政府相信是本地感染。

武漢包機回國 5人不適入院

厚生勞動省周二公布首宗本地感染個案後，大阪府知事吉村洋文當晚即批評當局未有透露該司機曾否在府內逗留，直言：「國家幾乎都不公開情報，這不是過於樂觀嗎？」山梨縣知事長崎幸太郎翌日亦指當局沒提供情報。根據奈良縣所得消息，司機曾於本月8至11日，從大阪接載武漢旅行團到東京；然後12至16日接載另一個武漢團從東京到大阪，其間曾到奈良公園停留近1小時，當時遊客都有下車，司機則一直留在車上。他後來接載大連旅行團在22日再到奈良公園，同樣沒下車，以上3程都曾到山梨縣住宿。

大阪市長松井一郎促中央政府公開旅遊巴的詳細路線，否則難以制定應對措施，又強調大阪有大量觀光客到訪，當局要假定會出現感染個案。在野立憲民主黨及國民民主黨亦分別斥政府「後知後覺」，將武漢肺炎定為「指定感染症」等應對措施過慢。

日本從武漢接走國民的包機周三早上抵達羽田機場，機上載有206人，當中有4人出現發燒或咳嗽症狀，送院檢查，暫未確認他們感染新型肺炎；其後再有1人不適送院。外務省稱約650名在武漢的日本人希望回國，政府周四將派出第二班包機接走國民。

（產經新聞/NHK/CNN）

（武漢肺炎）