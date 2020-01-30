疫情擴散恐礙中美貿易協議 製造業重鎮停擺 衝擊全球供應鏈

《金融時報》引述知情人士指，美國商務部長羅斯原計劃下月中旬訪華，相信是特意配合中美首階段貿易協議生效的時機，但華府官員在疫情爆發後否決行程。貿易數據研究公司「磐聚網」（Panjiva Research）近日發表報告，警告武漢肺炎若繼續在中國擴散，將令中美首階段貿易協議面臨「附帶傷害」。報告稱，按協議中國承諾明年從美國進口的金額會比2017年有88.3%的增長，「長期的需求擾亂會令達成目標更為困難」。

武漢封城 影響周邊製造業樞紐

分析還點出另一危機，即武漢作為外企大量設廠之地，疫情隨即打亂全球供應鏈。武漢有「九省通衢」之稱，四通八達的交通造就其成為製造業、貨運和商業的樞紐，有眾多國內外大小企業在此及鄰近地區設廠。武漢已封城，工廠短期內難以恢復運作，但美企另一製造業樞紐如安徽合肥周邊及江蘇省等，同因病毒肆虐或須響應官方呼籲，繼續關廠至下月10日。

彭博社供應鍊資料庫顯示，武漢有逾500間工廠及其他設施，在2000多座中國城市中排第13名，廠房大多跟汽車製造及運輸業有關。據磐聚網分析，從湖北省企業取得供應的美國進口商有逾450間，其中蘋果的最大代工商富士康更是湖北省出口美國的前五大企業。蘋果總裁庫克承認有部分供應商位於武漢周邊，公司營運受一定影響。但富士康宣稱其生產日程暫未受影響。

紐時：武漢肺炎測試美企依賴程度

知名品牌如百事、西門子和標緻雪鐵龍（法國汽車製造業巨擘）等都在武漢以至湖北省各地有生產基地。中國大部分工廠因農曆新年假期，自上周五起已休廠，但疫情仍未受控制，許多企業已準備好更長時間的產能減速。豐田汽車昨日便宣布，在天津和廣東等地的生產線將至少停運至下月9日。德國汽車零部件生產巨擘博世（Bosch）的總裁亦警告，疫情未來或影響該公司高度依賴中國廠房的全球供應鏈。

《紐約時報》指出，特朗普政府部分成員以美企營運過於依賴中國為由，作為兩年前發起貿易戰的理據之一，迫使部分企業考慮將廠房從中國遷往其他跟美國關係較佳的地方，這場武漢肺炎危機，正是對美企依賴中國程度的測試。

美中貿易全國委員會（USCBC）副會長彭捷寧（Jake Parker）稱：「會員正處理（武漢肺炎危機）對業務的不同程度擾亂，包括供應鏈問題、暫時關閉部分零售店面和工廠，以及其他挑戰。倘若旅遊限制和隔離擴大，或假期延長至2月8日之後，上述問題還會放大。」

（金融時報/CNBC/彭博社/紐約時報）

（武漢肺炎）