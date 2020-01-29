美「空中Wi-Fi」軍機墜毁 否認塔利班擊落

塔利班稱發現6屍

涉事飛機在當地時間周一下午1時左右墜毁，美軍發言人在近10小時後透過Twitter發表聲明，證實一架由加拿大航空製造業巨頭龐巴迪生產的E-11A飛機在阿富汗墜毁，又指「仍在調查墜機原因，但沒迹象表明是由敵方開火造成」。聲明澄清塔利班聲稱有另一架飛機墜毁的消息錯誤，但未有交代機上有多少人或傷亡情況。路透社引述美國官員消息報道機上只有不足5人，初步調查顯示事件或與機件故障有關。

E-11A飛機用於為通訊條件較差的地區提供通訊，被空軍機師稱為「空中Wi-Fi」。

當地高官包括副總統達尼什（Sarwar Danish）在內，最初稱涉事飛機屬於阿里亞納阿富汗航空，加茲尼省官員更稱現場有近百具屍體；塔利班則聲稱擊落了一架執行情報任務的飛機。不過，阿里亞納阿富汗航空數小時後否認事件，民航部門亦指沒有商業飛機墜毁的紀錄。加茲尼省官員在傍晚時分改口稱相信涉事飛機屬於外國公司；塔利班則先後發布兩份聲明，首先指有飛機墜毁，機上無人生還，後來則稱飛機是由他們擊落，機上包括高級美國官員。他們及後在社交網站發布影片，顯示一架外形像E-11A的飛機墜於一個被雪覆蓋的田地，看似有美國軍事標記的機身破裂並起火。

塔利班控制大部分加茲尼省地區，加上當地現時天氣惡劣，難以進入該地區蒐集情報。基於天氣惡劣及飛機型號老舊等問題，阿富汗經常發生涉及軍機或直升機的事故。

（綜合報道）