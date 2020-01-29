韓人促禁中國客 泰網民斥政府「要錢唔要命」

韓國《民族報》報道，首爾中區有食肆擔心感染武漢肺炎，在大門標明「中國人出入禁止」。韓國民眾更敦促政府封關，截至昨午，5天內已累計逾54萬人到青瓦台網站請願，要求就武漢肺炎擴散即時禁止中國人入境，超過政府必須作出回應的界線。在野自由韓國黨國會領袖沈在哲昨責難青瓦台仍未回應，「是不是因為要看中國眼色？」

韓國至昨日錄得4宗確診個案，除1月20日首宗是中國籍，其餘是曾遊覽武漢的韓國人。隨着疫情擴大，韓國的航空、酒店、旅遊以至在中國設有廠房的製造業、採用許多中國勞工的建造業俱見影響隱憂。首爾航空昨宣布全面停飛中國，濟州航空今天起則停飛湖南張家界。

另外，馬來西亞政府在逾30萬人聯署叫停中國旅客入境後，停向湖北人發簽證。新加坡有逾兩萬人聯署，政府昨未有反應。

泰國是中國大陸以外最多確診個案的地區，昨日新增6宗至總數14宗。有泰國網民炮轟政府把關不力「要錢唔要命」，塗鴉藝術家Headache Stencil在Twitter批評政府不肯封關，「把人民幣看得比人民性命更重要」。

（News1/路透社/首爾新聞/韓聯社）

（武漢肺炎）