架構積弊累事 世衛抗疫嘆慢板有前科

受制金主要求 總部鞭長莫及

西非多國2013年底起爆發伊波拉疫情，最終演變成歷來嚴重要的一次爆發——對比以往局部發生和迅速受控，這次卻迅速擴散至多個國家，疫情至2016年中才結束，前後逾2.8萬人受感染，逾1.1萬人喪生。哈佛全球衛生研究所所長賈阿（Ashish K. Jha）批評，世衛最大失敗是延誤發出警報，即使早在2014年春季已得知伊波拉爆發不受控制，卻要到2014年8月才將其列為PHEIC。

公共衛生專家、非政府組織和部分世衛主要金主質疑，世衛在協調回應流行病上「運轉不靈和差劣」，而且因受制金主要求，難以釐清政策目標的主次。世衛另一問題在架構方面——世衛主要由位於日內瓦的總部和6個地區辦公室組成，但後者與其說向日內瓦匯報，不如說是其主管向所屬國匯報，有前世衛高層諷刺這形同「7個而非只有一個世衛」。以2014年伊波拉為例，各國政府掉以輕心，總部又鞭長莫及，令世衛反應慢幾拍。

（路透社）

（武漢肺炎）