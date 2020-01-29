世衛改全球風險為高 仍非緊急事件 總幹事不主張撤僑 「對中國防疫充滿信心」

習：疫情是魔鬼 不能藏匿

中國國務委員兼外長王毅昨日會見譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），新華社新聞稿引述譚德塞稱，世衛和國際社會高度讚賞並充分肯定中國政府採取的果斷措施，感謝中方為阻止疫情蔓延所做的巨大努力，「世衛對中國政府防控疫情的能力充滿信心」。報道又引述譚德塞稱，「我們注意到有國家提出希望撤僑，世衛組織不主張這麼做。在當前形勢下應保持鎮定，沒必要過度反應」。世衛昨稱，中國同意世衛可盡快派國際專家赴華了解疫情。

習近平則稱，「疫情是魔鬼，不能讓魔鬼藏匿」，他指中國政府始終本着公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情信息，加強與國際社會合作。習稱他親自指揮疫情防控工作。

日本德國現本土人傳人感染

其後世衛發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）在日內瓦的簡報會上稱，譚德塞跟習近平商討保護受新型冠狀病毒影響地區的中國人和外國人，以及撤僑以外的「其他可能選擇」，而世衛突發事件委員會會一直掌握爆發情况的變化。他又宣稱世衛迄今未見到病毒持續（ongoing）人傳人擴散，唯一例外是越南一宗父傳子個案——來自武漢的父親到越南探親時將病毒傳染予兒子，「（這是）好消息但當然這可能會改變」。昨日台灣、德國和日本分別出現本土感染個案，被視為人傳人的新個案。

世衛在26日版本的情况介紹稱，23日至25日的版本出錯，全球（global）層面的風險程度並非原先公布的「中等」（moderate），而應是跟26日一樣是「高」（high）。世衛另一發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）昨對新華社稱，報告是出現「用詞錯誤」。對此，世衛已在26日及之後的疫情報告中予以更正，即在中國的風險為「非常高」，在地區和全球層面都是「高」。

中國疫情風險「非常高」

然而，世衛始終未有宣布武漢肺炎為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），跟不少專家的呼籲相反，惹來爭議。哈佛大學流行病學專家丁亮（Eric Feigl-Ding）稱，世衛應盡快宣布疫情已形成全球緊急狀態，「這個病毒的傳染性已達到可廣泛蔓延的危險程度」。他指世衛上周或未掌握足夠數據，但如今應該已有，「包括該病毒的傳染指數」。

哈佛專家：已達可廣泛蔓延程度

利物浦大學新興傳染病健康保護研究單位主任所羅門（Tom Solomon）昨在The Conversation撰文指出，世衛保持謹慎的理由可能是考慮此舉或對貿易和旅遊造成不必要的影響，同時意味着當事國無力自行控制疫情，但基於中方在13個城市隔離4100萬人的做法，這似乎不應是考慮因素。但他指出，尚有其他問題待解答，部分對世衛未來會否宣布PHEIC屬關鍵，例如病毒傳染能力尚待確認，有徵狀前病毒能否傳播亦未確認，另外中方科學家也在測試什麼動物會是武漢肺炎的源頭。

（綜合報道）

（武漢肺炎）