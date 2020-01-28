博爾頓新書爆內幕：特朗普藉軍援威脅烏克蘭

特朗普質疑為促銷手法

特朗普一方一直辯解，稱扣起對烏克蘭的軍援跟要求烏克蘭調查前副總統拜登及其子亨特無關，但博爾頓（John Bolton）在新書The Room Where It Happened: A White House Memoir（暫譯《白宮回憶錄》）中，稱博爾頓和國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀多次促特朗普發放烏克蘭軍援，但特朗普拒絕；到了去年8月特朗普對博爾頓稱，直至烏克蘭官員提供拜登和希拉里支持者的調查資料，才會發放軍援。新書又指，國務卿蓬佩奧曾私下承認，特朗普私人律師朱利亞尼指控時任美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇腐敗並無理據。

博爾頓因與特朗普在伊朗、朝鮮及阿富汗等政策不咬弦，去年9月被特朗普辭退。他今年1月曾表示願意在彈劾審訊作證。民主黨人一直視他為關鍵證人，要求傳召，但為參院佔多數的共和黨反對。眾議院議長佩洛西等民主黨人稱，新書內容都顯示有需要博爾頓作證。

博爾頓的代表律師稱去年12月30日把書交予白宮檢查有否機密內容。《紐時》稱白宮或會利用不設時限的出版前審查程序，推遲或阻止新書出版，甚至刪去關鍵內容。

（紐約時報/Politico）