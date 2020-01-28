製作自傳動畫奪奧斯卡

凌晨3時起牀尋靈感

《華盛頓郵報》2018年曾訪問高比，追蹤他的製作人生活。他很多時凌晨3時便起牀，構思角色和故事，看電影或從歷史及文化中尋找靈感。製作動畫時他反覆剪接，力求把故事說得更動人。他說：「我只是追求完美的故事。」報道指出，高比退休後可以天天打高爾夫球，也可以選擇專注投資，擴張其5億美元身家，但他卻選擇如何令自己的人生更完美。

《致親愛的籃球》片長只有6分鐘，由他撰寫和口述，更邀得動畫大師基恩（Glen Keane）及電影配樂大師威廉斯（John Williams）共同製作，描述高比對籃球之愛。高比雖然在球場上令後衛聞風喪膽，但一直有溫柔的一面，退休後正好讓他發展這方面。他曾說：「終於有時間追逐我的另一面，那是無限的回報。」除了動畫，高比也熱心籃球發展及慈善工作。

《華盛頓郵報》體育記者布魯爾（Jerry Brewer） 說，雖然比高比年輕的英年早逝者大有人在，但高比之死令人心碎，是因為他退休後將會更偉大：「無論是作為傳媒及娛樂大亨還是作為一個人，他還在追求更多。」

（華盛頓郵報）