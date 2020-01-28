盼女繼承衣缽 願望成空

【明報專訊】䁥稱Gigi的詹納（Gianna Maria-Onore Bryant）這次不幸與父同逝，她向來夢想繼承父業，有朝一天做職業籃球員，年僅13歲已顯露實力，參賽資齡兩年。高比從不掩飾對詹納的鍾愛和培養她接班的願望，有人曾指他應生個男孩以繼承衣缽，高比毫不猶豫答道，「你們應該了解，就是她（詹納）了……那個女兒就是像我一樣」。有望成為體壇新星的詹納隕落，令女籃界大嘆可惜。
望栽培加入WNBA
詹納2006年5月1日出生，在高比4個女兒中排行第二，在其父2018年創辦兼任教練的曼巴學院（Mamba Academy）當籃球員。她渴望有朝一日為康湼狄格大學赫斯基隊（Huskies）參加國家大學體育協會（NCAA）第一級別賽事，日後再躋身國家女子職業籃球聯賽（WNBA）；豪言其父做得到的，她亦能做到。在過去約一年，詹納光芒漸露，開始引起Ballislife和Slam等網站留意。
高比尚在打職業賽的歲月便常帶詹納到球場，且會在Instagram分享父女打籃球的片段。他談到這個女兒特別感驕傲，更全心全意想培養詹納為「接班人」，他曾說過願望是要讓詹納以加入WNBA為目標來訓練。
因女再成湖人賽事常客
自2016年退休，高比便擔任詹納所屬初中籃球隊的教練，還稱為女兒把時間花在球場，使他重燃對籃球的熱情。過去幾個月，他們父女頻頻一起在場邊觀看NBA賽事。他又因陪女兒再次成為湖人賽事常客：「這是我首次通過她的眼睛看球賽，所以我倆都從中得到許多樂趣。我不以運動員或球員身分坐在這裏……是為了她，她正享受着如此美好時光。」
高比因女兒的熱忱和夢想，隨之鼎力支持國家女籃發展。本月初他坦言，在詹納打籃球前，甚少看女籃，「她現在打籃球，我們就每晚看」。
（綜合報道）
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