高比拜仁溘逝 曼巴精神長存

直升機加州墜毁 13歲女同亡

周日早上近10時，高比拜仁（Kobe Bryant）所乘西科斯基（Sikorsky） S-76b直升機從居住地奧蘭治縣，飛往他在紹森歐克斯（Thousand Oaks）開辦、培訓青少年當籃球員的曼巴學院（Mamba Academy）途中，於濃霧中墜毁起火。全機9人身亡，包括高比的13歲次女詹納、詹納的一名籃球隊友及父母、機師等人。空難原因未明，官方調查可能需時數月。

眾多球迷聞噩耗湧至洛杉磯市中心湖人隊主場「史達普斯中心」獻花和悼念。球迷皆神色哀傷或淌淚，不少人穿著代表他的8號和24號球衣，呼叫「高比、高比」。

渣巴：啟發整代籃球員

在Twitter上，美國前總統奧巴馬惋惜表示：「高比是球場上的傳奇人物，他料將饒富意義的人生第二幕才剛開始。」湖人隊名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）說：「大多數人會記得高比是一名啟發了整代籃球員的偉大運動員，但我會永遠銘記他不止是一名運動員。」

高比是以勤奮聞名的球員。2018年他出版自傳《曼巴精神》（The Mamba Mentality: How I Play），闡述自己一套以「熱情、執著、不懈、韌力、無懼」五言概括的「曼巴精神」，表示要成就偉大，需要的是懷着對所做事情的熱愛和堅持執著，克服自己的內在恐懼、傷痛。他的曼巴體育學院擴建後，將涉足籃球、排球、足球、電競、拳擊等，顯示「黑曼巴」的野心並不止於籃球層面。

高比1978年8月23日生於費城，是NBA老將祖．拜仁（Joe Bryant）之子，成就青出於藍。他1996年起效力洛杉磯湖人達20年，在球場上有一路走來打不死的形象，因其身手宛若非洲大型毒蛇「黑曼巴」（Black Mamba）般迅速、機敏、具致命攻擊力，因以為號。「魔術手」莊遜曾讚他是「史上少數能真正主宰並左右球賽的人」。

在其職業賽生涯中，高比曾5奪NBA總冠軍和多項殊榮（見表）。他曾在單場轟入81分，成為僅次於1962年張伯倫單場取100分後的第二高得分球員。他迄2016年榮休累計得33,643分，直至剛過的周六（25日）被後輩勒邦占士爬頭，始由NBA史上第三最高分跌落第四名。

涉強姦留污點 出軌幾毁婚姻

2003年，已婚的高比被爆出強姦一名19歲酒店女職員的醜聞及被法庭正式起訴。雖然他與控方最終達成庭外和解，興訟人拒絕出庭作證使之避過了審訊，但人生從此蒙上污點。其妻雲妮莎（Vanessa Laine）於2011年忍受不了他懷疑多次出軌，與之結束10年婚姻，但兩人於2013年復合。兩人前後共育有4名女兒，最小的7個月大。

（綜合報道）