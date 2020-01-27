9個月集中營生涯 夢魘如編號紋身

逃走處絞刑 睹人撞電欄自殺

她憶述在營中每天約清晨5時就要起牀，到牀前肅立兩小時，待納粹軍官走過，其間不能有任何動作，否則就要捱打。早餐只有流質，有時是清水、咖啡或隔夜湯，然後就被帶去做各種體力勞動，如挖洞、修補建築等。由於入營時要剃頭，她們在夏天耳朵至臉部都會曬傷。工作至傍晚後，她們要到牀邊肅立兩小時，才能吃麵包當晚餐。她們每8人共用一張比三人座沙發稍大的牀，冬天也沒有氈子，「有很多次我早上醒來時，身旁的人已經死去」。她說，逃走不果的人會被處以絞刑，「有時過程長達20分鐘，我們都被迫觀看」，亦曾目睹有人奔向高壓電圍欄自殺。

籲下代認識歷史 免重蹈覆轍

她本月17日在筲箕灣的艾莎國際學校中學部（Elsa High School）舉行講座時，寄語新一代：「認識歷史，為世界帶來改變，確保悲劇不會再發生。」

在場的十年級（相當於中四）猶太裔學生哈索夫（Dan Hasofer）形容大屠殺這段歷史連結全球各地的猶太人，又認為施洛斯的經歷重要之處「不止針對反猶主義，而是全球不同形式的仇恨」。