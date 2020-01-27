猶太少女安妮繼姊：肩負傳承故事責任

明報記者 陳籽穎

今天是奧斯威辛集中營解放75周年，施洛斯獲香港猶太大屠殺及寬容中心邀請，本月中來港分享經歷。她1929年生於奧地利，納粹德國1938年佔領奧地利後，她與家人逃到荷蘭阿姆斯特丹，與安妮一家相遇。她笑言自己性格大喇喇，安妮則是個溫文的小女孩，當時同為11歲的兩人非常投契，經常一起踩單車、玩耍、談論男生八卦等。惟好景不常，納粹德國1942年佔領荷蘭，兩個家庭只好各自躲藏。施洛斯一家後來遭一名為納粹做間諜的荷蘭護士出賣，在1944年5月11日，亦即她15歲生日當天被捕。她與母親被送往奧斯威辛集中營，父親與哥哥則到奧地利毛特豪森集中營。安妮一家則在同年8月被捕送往集中營。

聞父兄營中離世 「扮堅強」支援母親

她們在奧斯威辛待了近9個月（見另稿），終在1945年1月27日獲蘇聯紅軍解放，回到荷蘭卻得知父親與哥哥在解放前幾天相繼離世。她憶述：「我當時非常悲傷，1946年更想過自殺……我與母親都希望支援對方，於是故作堅強，誰都不表露憂鬱情緒。」她們在當地重遇安妮的父親弗蘭克（Otto Frank），他是整個家庭唯一倖存者，安妮留下的日記支撐他繼續生存。弗蘭克鼓勵她：「仇恨令你自己痛苦，對方卻不會知道」，令她慢慢重新振作，後來其母親在1953年與弗蘭克再婚。

忍痛蒐胞兄遺作 盼世人勿遺忘

在最抑鬱之際，她憶起哥哥海因茨（Heinz Geiringer）曾說過在藏身之處收起不少畫作。她鼓起勇氣，重回他們被出賣的地方，取回哥哥最後存在過的證明。她形容海因茨心思細膩，12歲就意識到生命無常。他們曾問父親何謂死亡，他回答「即使生命再短暫，你所做的事亦會留下痕迹令人記得你」，於是海因茨便開始作畫，就像安妮躲藏起來時寫日記般。

她坦言與母親曾慨嘆：「安妮的故事街知巷聞，卻沒人知道有藝術天賦的海因茨存在過。」現時她將部分海因茨的畫作放在英國的家中，部分則捐到博物館，盼像《安妮日記》一樣為後世所記。今次來港之行，她亦帶同用其畫作的明信片集與觀眾分享，「讓人不要忘記他，這對我非常重要」。

埋藏記憶40載 繼父離世接棒傳承

縱使能重拾生活，但對倖存者而言，要敞開心扉談論過去絕不容易。她指弗蘭克在世時未曾向她或母親談過如何在集中營活下來，「他不停說安妮的事，就連在餐廳都會跟旁邊的人介紹安妮，卻甚少談自己」。她坦言年輕時曾對繼父不停談論安妮，或被稱為「安妮繼姊」感到無所適從，直至他離世後，才意識到自己有責任替他傳揚安妮的故事。她將這段記憶埋藏心底40多年，直至1986年出席安妮的展覽時突然獲邀上台發言，「那一刻對我非常重要，我意識到原來他人有興趣了解我的經歷，而我可以告訴他們集中營的事」。自此她開始走遍世界各地，盼將這段歷史傳承下去。