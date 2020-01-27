影片揭特朗普要求炒駐烏克蘭大使

【明報專訊】美國特朗普在2018年4月一個捐款晚宴的影片上周六（25日）曝光，當中一把相信是特朗普的聲音要求把時任美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）革職。影片由涉嫌有份向烏克蘭施壓調查美國前副總統拜登的俄裔商人帕爾納斯（Lev Parnas）提供。特朗普一直宣稱不認識帕爾納斯，他下令炒萬諾維奇是目前彈劾審訊的焦點。法新社稱影片令參議院面臨更大壓力傳召證人作供。
上述全長約83分鐘的影片，由特朗普私人律師朱利亞尼的伙伴兼商人弗魯曼（Igor Fruman）拍攝，後來傳給帕爾納斯。片段開首拍攝到特朗普與他人拍照和晚宴桌上的佈置等，其餘大部分時間鏡頭都在拍攝天花板。影片顯示晚宴中途有人稱約萬諾維奇是問題，然後特朗普說：「解決她！明天就趕她走。我不在乎。明天就趕她走。明白沒有？照做。」
民主黨早前公開文件，指控朱利亞尼跟帕爾納斯合作向烏克蘭施壓調查拜登。帕爾納斯上周接受MSNBC新聞訪問稱，特朗普對於他和弗魯曼向烏克蘭施壓完全知情。上周六公開影片的內容亦跟帕爾納斯的說法大致脗合。帕爾納斯和弗魯曼去年10月因違反美國競選財務法案被捕和受檢控。
美國參議院上周二（21日）展開針對總統特朗普「濫權」和「妨礙國會調查」罪名的彈劾案審訊程序，特朗普的律師團隊上周六開始辯護。
（路透社/法新社/CNN）
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