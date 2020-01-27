影片揭特朗普要求炒駐烏克蘭大使

上述全長約83分鐘的影片，由特朗普私人律師朱利亞尼的伙伴兼商人弗魯曼（Igor Fruman）拍攝，後來傳給帕爾納斯。片段開首拍攝到特朗普與他人拍照和晚宴桌上的佈置等，其餘大部分時間鏡頭都在拍攝天花板。影片顯示晚宴中途有人稱約萬諾維奇是問題，然後特朗普說：「解決她！明天就趕她走。我不在乎。明天就趕她走。明白沒有？照做。」

民主黨早前公開文件，指控朱利亞尼跟帕爾納斯合作向烏克蘭施壓調查拜登。帕爾納斯上周接受MSNBC新聞訪問稱，特朗普對於他和弗魯曼向烏克蘭施壓完全知情。上周六公開影片的內容亦跟帕爾納斯的說法大致脗合。帕爾納斯和弗魯曼去年10月因違反美國競選財務法案被捕和受檢控。

美國參議院上周二（21日）展開針對總統特朗普「濫權」和「妨礙國會調查」罪名的彈劾案審訊程序，特朗普的律師團隊上周六開始辯護。

（路透社/法新社/CNN）