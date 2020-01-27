被指爆粗罵記者 蓬佩奧：傳媒神經錯亂

曾憑報道獲獎的美國全國公共廣播電台資深記者凱利（Mary Louise Kelly）表示上周五（24日）早上專訪蓬佩奧，在9分鐘訪談中主要談論伊朗，到尾段轉談烏克蘭，追問政府的烏克蘭政策是否遭騎劫，又追問政府去年5月突然撤換駐烏克蘭大使約萬諾維奇一事。蓬佩奧稱原以為訪問只談伊朗，顯得不耐煩，多次想結束。她不罷休，質問：「你欠約萬諾維奇大使一句道歉嗎？」

指記者稱談伊朗突提烏克蘭

凱利同日在另一節目中告訴聽眾，她當時見訪問戛然終止遂向國務卿致謝，對方不應一聲怒瞪她一陣揚長離開，但接着有職員請凱利往見蓬佩奧，要求不要帶錄音機，但沒有說「不作記錄」（off-record）。凱利指蓬佩奧因對烏克蘭提及不滿，對她「大叫大嚷的時間，跟受訪時間差不多久」，而且夾雜粗言穢語。蓬佩奧問她：「你認為美國人關心烏克蘭？」他吩咐助手帶一份沒有標示國名的地圖來，問凱利知否烏克蘭何在。詎料凱利是劍橋大學歐洲研究碩士，「我點出烏克蘭，他就把地圖收起」。

帶沒標示地圖問「烏克蘭在哪」

翌日，蓬佩奧發書面聲明指摘凱利撒了兩次謊，第一次是為獲得訪問機會詐稱談伊朗，第二次是本擬訪問後「會談」是「不作記錄」。他道：「這個記者選擇違反新聞基本原則和體面，可恥。這例子再度顯示傳媒為中傷特朗普及其政府，已經神經錯亂。」他又暗批凱利不能指出烏克蘭位置：「值得一提，那是孟加拉，不是烏克蘭。」

凱利駁稱，國務卿一方沒有表明那段會談要不作記錄，也沒有要求她答應保密條款。蓬佩奧的職員事先知道，她會提問伊朗及烏克蘭。NPR發聲明，稱凱利「一直以正直的態度行事，本台支持她的報道。」該台主席兼行政總裁蘭辛稱蓬佩奧聲明公然指鹿為馬，聲明該電台仝人不會受威脅。蓬佩奧本周四將官式訪問烏克蘭。

（紐約時報/法新社）