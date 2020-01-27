全球衛生安全指數：沒國家做足準備抗疫

美83.5分居首 中國48.2分排51

報告從預防、檢測、應對、衛生、規範和風險6個類別、34個指標評估，得出結論。報告指出不足7％國家有能力防範病原體出現或散播，不到5％的國家能應對和減輕流行病蔓延。整體排名最高是美英，總分分別83.5、77.9。排第51的中國總分有48.2，其「預防」表現為45分，最弱是「改善國家承擔責任能力，撥款與遵守規範」僅有40.3分。

另外，由世界銀行及世界衛生組織於2018年共同成立，旨在監測世界對疫情的防範情况的全球應急準備監察委員會（GPMB）也在去年9月報告中有相似結論。

GPMB秘書處主任羅斯（Alex Ross）說：「每一次重大爆發之後，你回顧SARS、H5N1、H1N1、2014年至2016年的伊波拉，總會在很多人道災難發現相同的事情。大筆金錢流向應付工作，但之後不久便不知去向。」

（綜合報道）

（武漢肺炎）