專家憂封城令疫情轉「地下」

多國曾封鎖抗疫 成效不一

喬治城大學公共衛生法律教授戈斯坦（Lawrence O. Gostin）說：「公共衛生的第一條金科玉律是要贏得公眾信任，（封鎖）可能會導致疫情轉為地下。」他認為這類封鎖非常罕有，亦永不會有效。美國疾病控制與預防中心（CDC）前主任弗里登（Tom Frieden）則認為，若封鎖能減少交通運輸及增加「社交距離」（social distancing），或有助中國控制疫情。

過去也曾試過全面封鎖以防疫情擴散的案例，但成效不一。2014年伊波拉疫潮，利比里亞試圖封鎖首都蒙羅維亞一貧民窟，結果導致暴力衝突，當地居民亦突破封鎖，逃出貧民窟。塞拉里昂在伊波拉危機中也曾試過封鎖大部分地區3日，但可能導致漏報個案。不過，墨西哥2009年為防範H1N1豬流感散播，全國停市5天，可能減慢了疫症傳播。

1918年流感潮導致全球4000萬人死亡，美國曾試圖局部封鎖費城及芝加哥，但很快便放棄。美國公共衛生機構都不建議強制封鎖城市或地區。2007年專家小組向CDC提交報告，建議如何應對流感大流行。就算是在最嚴重「第五級」爆發時（即染病者死亡率達2%），專家亦未建議封鎖，只建議患病者自願隔離，限制學校活動、限制甚至禁止公眾聚集，及鼓勵在家工作等。

（華盛頓郵報）

（武漢肺炎）