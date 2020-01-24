模型推斷：冠狀病毒年半殺6500萬人 美專家去年10月假設爆疫情形 料6個月傳遍全球

約翰霍普金斯衛生安全中心專長內科與急診的資深研究員托納（Eric Toner）上周五說：「我一直相信，最有可能引發新一場大爆發的病毒就是冠狀病毒。」

約翰霍普金斯衛生安全中心去年10月跟蓋茨基金及世界經濟論壇合作，模擬疫症流行演練，托納亦有份參與。在名為Event 201的演練中，有15名政府、商界及公共衛生領袖參與，演練在疫症流行下如何在不同政策選項中作決定。該模型假設一種名為CAPS的冠狀病毒，比SARS致命，又如感冒輕易傳播，卻未開發出疫苗，能迅速傳播促成全球大流行。據演練結果，該病毒只消6個月就能傳遍全球；18個月便可導致6500萬人死亡。

新肺炎似比SARS溫和 更易傳播

Event 201的演練推算，疫症引發停航，旅遊預訂率減少了45％；社交網絡上流傳不實資訊、虛假消息；與此同時還引發全球金融危機，各地股市暴跌兩成至四成，世界生產總值萎縮11％。

托納表示，當政府和私企不能充分應對大流行，便得邁向國際合作，也要考慮如何在全球層面上生產疫苗並分配給人們。他說，城市愈來愈擠迫， 人們入侵原為野生動物的空間，成為病的溫牀，「我們正處身疫症時代」。托納未完成深入研究武漢肺炎：「我們尚不知道是怎樣蔓延的。初步印象是，它比SARS顯著溫和，那令人安心。惟另一方面，它可能比SARS更易傳播。」

稱世衛拒定性「緊急事件」犯錯

世衛上周四以中國境外病例尚少為由，否決宣布武漢肺炎為「國際公共衛生緊急事件」。托納認為，世衛可能犯了錯誤。曾任世界衛生組織承包商的環球事務分析家博丘爾基夫（Michael Bociurkiw）昨天亦在CNN網站撰文稱，世衛需採取快速行動，藉着宣布「國際公共衛生緊急事件」才能促進各國協調抗疫、加強監控，並且催迫各政府行動。

（商業內幕/有線新聞網絡）

（武漢肺炎）