一夜白頭科學原理解開

研究人員使用老鼠實驗觀察壓力怎麼影響製造黑色素細胞（melanocyte）的頭髮毛囊幹細胞。結果發現，讓老鼠經歷短期痛苦或處於壓力環境時，牠們的交感神經就會釋放「去甲基腎上腺素」（norepinephrine）影響毛囊幹細胞。

任職於哈佛生物與醫學院的台灣籍副教授許雅捷（Ya-Chieh Hsu）表示，一夜白頭的原因是身體在遇到危險時，會有所謂的「戰或逃」（fight-or-flight）反應造成。她解釋，正常情况下，頭髮再生時，毛囊幹細胞會有部分轉化為製造色素的細胞，但這些細胞一旦暴露於去甲基腎上腺素時，會被全部活化。當這些再生色素的幹細胞庫枯竭後，就可能在數天內，甚至是一夜白髮。

最新發現將有助研發這類由壓力導致的快速白頭的治療方法。除了壓力，基因突變、免疫系統失調都可能導致頭髮快速變白。研究刊於《自然》（Nature）期刊。

（路透社/衛報/中央社）