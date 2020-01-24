抗議普京扭曲歷史 波蘭杯葛屠猶悼念

今年的世界大屠殺論壇在以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）舉行，出席的國家領袖包括俄總統普京、美國副總統彭斯及法國總統馬克龍等，亦有近百名大屠殺倖存者參與。奧斯威辛集中營於1940年由納粹德國興建，直至1945年1月27日獲蘇聯紅軍解放，其間估計有逾100萬人被殺。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）日前得知不能上台發表演說後，表明不會出席活動。他認為奧斯威辛集中營位於納粹佔領的波蘭，而且大屠殺期間被殺的波蘭猶太人比其他國家都多，因此有必要發言。主辦單位則回應表示，只計劃讓以色列、德國，以及美國、英國、法國及俄羅斯4個同盟國成員的領袖發言，亦已拒絕其他國家領袖的發言要求。今次活動由親俄富翁、歐洲猶太人聯會主席坎特（Moshe Kantor）籌辦，波蘭駐美國大使維爾切克（Piotr Wilczek）曾質疑俄國或有份影響活動。

以色列主辦奧斯威辛解放75周年活動

波蘭和俄國一直有歷史恩怨，兩國關係自烏克蘭危機變得緊張。普京指控波蘭是希特勒的共謀，須為二戰爆發負上部分責任，上月又斥二戰時期波蘭駐納粹德國大使利普斯基（Jozef Lipski）是「反猶的豬」。華沙則反批俄方只強調紅軍對抗納粹的角色，無視蘇聯與納粹德國1939年8月秘密簽署互不侵犯條約，就瓜分波蘭達成協議。杜達接受《金融時報》訪問時，稱缺席今次活動是對普京「扭曲歷史的抗議」，說：「有專家稱普京的言論目的是內部宣傳……但他正在全球散播這個歷史謊言，我們絕不能接受。」

波蘭右翼政府近年加緊跟奧斯威辛集中營等二戰罪行切割，亦惹外界質疑扭曲歷史。波蘭更在2018年立法，將「波蘭死亡營」或任何將納粹德國罪行歸咎於波蘭的行為列為刑事罪行，惹以色列和美國強烈不滿。以色列去年向波蘭提出交涉，要求歸還猶太人在大屠殺期間及之後被沒收的財產，令兩國關係緊張，波蘭隨後更取消以色列代表團的訪問。彭博社引述美國官員消息稱，美國對波蘭今次缺席感不滿，也可能進一步令波蘭跟以色列分歧擴大。

（法新社/金融時報/路透社/彭博社）