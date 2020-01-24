美擬收緊攜「情緒支援動物」上機政策

乘客為避付款濫用機制

美國現時規定若動物是用於支援殘疾乘客，或對其情緒健康不可或缺，航空公司須讓該動物免費上機。通常乘客會提供醫護人員發出的證明文件。而在一般情况下，在美國若想帶寵物上機，乘客就須支付逾100美元（約780港元）的費用。近年不少人投訴，有乘客為了避過有關費用而聲稱寵物有情緒支援作用。民眾亦關注動物如何適應封閉空間，自去年有空中服務員被情緒支援犬咬傷，工會即開始促當局收緊有關限制。

因應動物上機的各種亂象，運輸部去年發布正式指引，規定可優先考慮帶3種有服務性質的動物上機，包括狗、貓和迷你馬。今次計劃則再收緊規定，只有經特殊訓練的狗才合資格，而且體型須符合座位的腿部空間，乘客亦須填寫聯邦表格以證明動物受過訓練。航空公司可限制每名乘客只能帶兩頭服務犬上機，但不能禁止個別品種。當局接下來的60天會諮詢公眾，再發表最終提案。

美國國家殘疾人士權利網絡（NDRN）的行政總裁德克爾（Curt Decker）憂慮，限制動物體型或令殘疾人士出門更困難，又認為問題在於航空公司不斷縮窄座位空間。

（金融時報/紐約時報）