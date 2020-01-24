美化驗揭食水污染「如飲毒湯」

PFAS用於滅火泡沫 可致癌損肝

該組織在31州的44個地方及首都華盛頓抽取水喉水樣本檢查，發現只有密西西比州城市默里迪恩（Meridian）的樣本沒可檢測到的PFAS（當地的水主要來自約700呎地底），亦僅有西雅圖和阿拉巴馬州塔斯卡盧薩的PFAS水平低於一萬億分之一（PPT）的EWG建議上限。

EWG指新研究的結果顯示，他們在2018年據美國環保局（EPA）不公開的數據推算有約1.1億美國人受到PFAS污染的數字，可能屬過度低估。研究又指他們在測試地點發現平均有6至7種PFAS化合物，這些混合化合物對人體的影響所知甚少。有份撰寫報告的EWG科學家安德魯斯（David Andrews）說，幾乎不可能避免飲用有PFAS的受污染食水，「人人都受害於那些PFAS『毒湯』」。

科學家：幾乎不可避免

環保局最少自2001年起已得悉食水中的PFAS問題，但未能設立強制的全國法定上限。2018年美國衛生及公共服務部有辦公室的報告指人們接觸PFAS的風險水平，應較環保局建議的70PPT調低10倍，但白宮和環保局曾嘗試阻止發表有關報告。

（衛報）