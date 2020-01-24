昂山素姬：緬調查更不偏不倚

緬甸自家報告被批淡化罪行

素姬在投書稱，委員會訪問接近1500名目擊者，包括安全部隊人員和受影響人士，因此比世界任何事實調查機構都有蒐集到更多第一手資訊。她強調報告的發現及建議進一步調查和檢控是毫不含糊，只是部分人先入為主認為無效。

素姬質疑動用國際司法程序易被「受害者心態的作證」牽引，變相令結果偏向這些論述，聲言ICOE的報告反映部分難民可能提供不準確或誇張的資訊。她又再批評國際社會的譴責對緬甸重塑若開邦的穩定和進展有負面影響，以及損害緬緬甸軍方和文人政府合作的努力。

認有戰爭罪行 不認種族滅絕

緬甸負責調查羅興亞人危機的調查委員會在前年5月成立，由菲律賓前副外長馬納洛（Rosario Manalo）擔任主席，周一公布初步報告指出，緬甸當局視為恐怖組織的「若開邦羅興亞救世軍」（ARSA）在2017年8月25日至9月5日期間，先後襲擊約60個警崗和軍營，軍方以武力還擊期間，部分軍人使用不合比例的武力，殺害無辜村民和破壞房屋，干犯戰爭罪行及嚴重違反人權。不過報告強調，這些罪行不涉及種族滅絕，「沒有足夠證據可爭論以至作結論指（軍人）所犯罪行意在摧毁——全面或部分——種族或宗教組織」。

（金融時報/路透社）