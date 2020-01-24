CIA水刑設計者：為愛國義務不後悔

保護美國人重於照顧恐怖分子感受

除了設計，米切爾更曾親自向囚犯施水刑。他周二出席關塔那摩軍事法庭聆訊，稱他對施酷刑無悔，語帶激動忍淚說：「對我來說，保護美國人的道德義務，遠大於那些蓄意襲擊我們恐怖分子的感受。」米切爾2002年首次向巴勒斯坦人祖貝迪（Abu Zubaydah）施水刑，除了水刑外，祖貝迪還被禁止睡眠、囚禁於一個棺材大小的囚室，還有以頭撞牆等。祖貝迪從來未被起訴或上庭，但被長期囚禁於關塔那摩。

今次聆訊是關塔那摩囚犯的律師要求取消被囚期間的口供，因為被告2007年被送到關塔那摩前曾被虐待。米切爾作供時，5名被控策劃911襲擊的人也在場，主謀哈立德（Khalid Shaikh Mohammed）亦有出庭，他2003年3月在波蘭秘密囚禁時遭施水刑183次。兩名被告的律師特別要求法官拆除證人欄的部分，好讓他們清楚看到米切爾。

米切爾開始便向辯方律師稱，他之所以親身出庭，是為了911死者及家屬，並斥對方多年來一直抹黑他及拍檔耶森（John Bruce Jessen）。米切爾及耶森獲外判為海外秘密監獄提供守衛及盤問，獲酬8100萬美元（約6.3億港元）。

911恐襲後，政府批准CIA在2002年至2008年在海外設監獄酷刑逼供。CIA在2009年承認有關方法不當，參院報告指有關計劃違反美國及國際法律，亦未有得到有用的情報。

（紐約時報）