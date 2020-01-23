彈劾審訊首仗 封殺民主黨修訂 特朗普稱願高官作證 「礙於國安不可能」

特朗普上月被眾議院以「濫權」和「妨礙國會調查」的條款（即罪名）彈劾後，參院審訊幾經拖延終在前日展開。一眾參議員在最高法院首席大法官羅伯茨監督下宣誓為公正的陪審員，由眾議院民主黨人提名的「彈劾幹事」是控方，特朗普的律師團隊則是辯方。

議事規則角力 兩黨拉鋸13小時

兩黨議員即就議事規則激烈爭執。民主黨提出傳召新證人，包括白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）及其顧問布萊爾（Robert B. Blair）、前白宮國家安全顧問博爾頓等，但共和黨人全數投反對票，封殺任何新的傳召計劃。

共和黨人前後共封殺了11項修訂案，唯一未按黨立場投票的例外是科林斯（Susan Collins），她在容許參議員有額外時間回應動議的修正案上投贊成票，但也無礙大局。最終兩黨通過參院共和黨領袖麥康奈爾提出的規則。

民主黨擬召新證人 共和黨反對

在總統律師團隊支持下，麥康奈爾原先計劃將開案陳辭的日數由3天減至兩天，但在民主黨人抗議下，麥康奈爾跟兩黨部分參議員商討，同意維持3天。首席檢控幹事希夫在開案陳辭聲言大部分美國人「並不相信會有公平審訊」，另一檢控幹事納德勒則跟白宮律師西波隆（Pat Cipollone）唇槍舌劍，甚至要羅伯茨罕有出口介入。

參院在美國東岸時間周三下午復會，繼續彈劾審訊。外界相信，共和黨人會尋求在下月初特朗普發表國情咨文前將案件了結。

（紐約時報/華爾街日報/BBC）