難耐狗仔隊追訪 哈里夫婦發警告信

英國廣播公司（BBC）引述律師報道，涉事攝影師躲在灌木叢裏監視梅根，而她並未同意有關拍攝。律師又指狗仔隊嘗試用長鏡頭拍攝哈里一家在溫哥華島維多利亞市的新居內部，更在他們的物業外紮營。

居住城市議員民眾促自付保安費

一名匿名自由攝影師向法新社表示，加拿大有新聞自由法例，不會讓有關警告影響工作。該名男攝影師說：「我理解的是只要不是尾隨他們、騷擾他們、違反法例，而這出於公眾利益的問題，傳媒就有自由報道。」不過，BBC指跟據卑詩省法律，即使新聞和言論自由受到加拿大權利與自由憲章保障，只要梅根能證明私隱受侵犯就能提告。

哈里夫婦退出王室核心圈後的保安費用仍未有明確安排。加拿大有傳媒估計哈里一家三口的保安費每年達到170萬加元（約1010萬港元），英國《每日郵報》更專家估計每年可達300萬至600萬鎊（約3045萬至6090萬港元），費用如今由哪一方負責成為疑問。他們一家現正受到英國警方和加國騎警保護，英媒早前指加國表示願意為費用埋單，加國總理杜魯多周二否認曾直接跟英女王討論保安費用問題，僅表示討論仍然繼續。維多利亞市有議員指哈里一家應自付保安費，並有8萬人聯署贊同。

（CNN/法新社/BBC/每日郵報）