穆罕默德訪美「洗底」之行結識權貴

特朗普女婿涉交機密 阻責卡舒吉事件

2017年3月19日，特朗普和庫什納與穆罕默德首次正式會面，有報道指庫什納將一些由中情局提供給特朗普、內容涉及沙特其他王室成員在一些國家的密謀資料交給了穆罕默德。穆罕默德回國後就展開大規模清算行動。後來穆罕默德涉嫌主使暗殺《華郵》異見記者卡舒吉，但美國政府沒有嚴厲譴責，被指與庫什納從中阻撓有關。

2018年3月，穆罕默德在美國展開巡迴訪問，有觀察家形容是他希望重建沙特觀感之旅，為也門軍事行動的負面形象洗底，同時與美國巨企高層拉關係吸引投資。在行程中，穆罕默德除了與美國小報《國民問詢報》母公司AMI的總裁佩克（David Pecker）見面，亦與貝索斯在一場於荷李活舉行的晚宴上認識，兩人很快建立交情，亞馬遜隨後更與沙特研究在當地興建數據中心的可能性。不過，穆罕默德被指5月頭就透過私人Whatsapp向貝索斯傳送了一個內含黑客工具的加密影片檔案，藉此盜取其手機資料。兩人關係在卡舒吉同年10月被殺後急劇惡化。

（衛報/金融時報）