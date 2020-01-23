沙特王儲涉WhatsApp毒檔侵貝索斯手機 沒點擊也中招 遙距偷資料

自美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）去年1月披露貝索斯的婚外情，公開他與情婦的照片和私密通訊後，貝索斯聘請專家檢驗手機，調查信息如何流入小報手中。有知情者向《衛報》及《金融時報》透露，調查發現在2018年5月1日，穆罕默德（Mohammed bin Salman）的私人WhatsApp帳號，向貝索斯發送含惡意程式的加密影片檔案。《華郵》引述消息報道，該段影片是有關沙特的宣傳，接收者就算沒有點擊檔案也會中招，該程式會立即遙距從手機偷取資料。貝索斯的手機隨後數小時即輸出大量數據，現象持續數月之久，流出的數據量達數十GB，但以往每日平均僅得數百KB。

突傳送疑似情婦照片 似掌通訊

事發前幾周，貝索斯在一場荷李活政商晚宴認識穆罕默德，兩人交換了電話，WhatsApp聯絡。惟卡舒吉2018年10月被殺後，《華郵》刊出多篇指摘沙特涉案的報道，網上開始有反貝索斯及杯葛亞馬遜的行動。貝索斯亦不再與穆罕默德聯繫。不過，調查報告指穆罕默德此後曾兩度透過WhatsApp聯絡貝索斯。11月穆罕默德的WhatsApp戶口傳送了一張相片給貝索斯，並附上語帶譏諷的評語。照片中人看來是貝索斯的情婦桑切斯（Lauren Sanchez），到了翌年1月，《國民問詢報》便揭發貝索斯的婚外情。貝索斯去年2月被告知沙特針對他採取網絡行動，兩天後便收到穆罕默德的信息：「你聽到或被告知的信息並不正確，我和沙特都沒有針對你或亞馬遜。」

聯國專家指圖影響《華郵》報道

調查卡舒吉案的聯合國特別報告員卡拉馬德（Agnes Callamard）已看過有關取證分析。她昨日聯同負責表達自由的特別報告員發表聲明，表示接獲的資料顯示穆罕默德可能涉及監控貝索斯，「意圖影響《華郵》有關沙特的報道」。聲明稱，有關指控涉及沙特當局監控異見人士的行動，而貝索斯遭監控一事令當局更有理由調查穆罕默德是否對謀殺卡舒吉一事知情。

貝索斯的安全顧問主管貝克爾（Gavin de Becker）去年3月撰文稱，有理由相信沙特入侵貝索斯的手機盜取其私人資料，而且穆罕默德與《國民問詢報》母公司AMI總裁佩克（David Pecker）在報道刊登前幾個月有「緊密聯繫」，今次調查則是首次將證據直指穆罕默德的私人WhatsApp帳號。

王儲捲殺卡舒吉案 牽扯貝索斯媒體

沙特此前多次被指控入侵異見者及民運人士的電話，並利用「網軍」在社交媒體恐嚇和騷擾他們。卡舒吉朋友、現居於加拿大的著名沙特異見人士阿卜杜勒阿齊兹（Omar Abdulaziz）手機亦遭入侵。據加拿大多倫多大學的研究小組早前指出，他當時收到一條有關快遞的網站連結，但實際上含有惡意程式。接下來的幾個月，他與卡舒吉互相傳送了數以百封電郵。

沙特一直否認入侵貝索斯的手機，並稱謀殺卡舒吉是基層情報人員自把自為。

（衛報/金融時報/華盛頓郵報）