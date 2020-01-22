遭投訴自行加速 Tesla：沽空者揑造

美投訴人指致52人傷 促回收50萬輛

NHTSA上月19日收到旗下缺陷調查辦公室（ODI）轉來的請願書，要求調查Tesla汽車突然加速的問題。請願書引用了在 NHTSA 網站上來自123輛車共127名消費者投訴，指這些事件中有110宗造成損毁，52宗導致有人受傷。請願書指出，不少個案都是汽車在停定時突然加自行加速。一名車主稱，其2015款Model S在鎖定情况下突然加速，撞上另一輛汽車。另一位車主稱，他駕駛Tesla汽車接近車庫門時，車輛突向前加速，撞毁了兩道車庫門後撞上水泥牆。

請願書要求當局調查Tesla在2012至2019間生產的Model S、2016至2019年間生產的Model X及2018至2019年生產的 Model 3，並回收2013年起生產的Model 3、Model S和Model X共50萬輛電動車。

Tesla周一發表博客文章反駁稱，旗下電動車並無突然自行增速的問題，說︰「過去數年來，我們已經就請願書提及的投訴內容，與NHTSA跟進討論。每一宗檢視的投訴都顯示車輛運作正常。」Tesla稱，指控是由沽空Tesla的投資者所揑造，完全失實。

請願書由正沽空Tesla的獨立投資者斯帕克斯（Brian Sparks）在去年9月提交，他受訪時指摘Tesla對車主投訴置若罔聞。

（綜合報道）