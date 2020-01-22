特朗普謀阻生育旅遊 擬嚴批簽證縮逗留期

美國廣播公司、有線新聞網絡（CNN）等分別獲國務院官員證實，華府計劃藉縮短現行有效期為半年的臨時旅遊、商務簽證逗留期限，擴大相關部分審批簽證的更大法律權限等，遏止「生育旅遊」。新聞網站Axios周日率先引述3名國務院官員報道稱，「新修訂旨在解決跟生育旅遊相關的國家安全、執法風險，包括聯繫生育旅遊產業的刑事活動」。官員未有透露執行遏止政策的細節，不清楚他們會直接從入境女士是否懷孕着手，抑或從其國籍埋手之類。有受訪高官向Axios表示，負責審核護照、簽證的使領館人員對判斷虛假陳述「經驗老到」。

多來自中俄尼日利亞

美聯社去年3月的報道指出，「生育旅遊」人士通常來自中國、俄羅斯和尼日利亞。雖然沒有外國旅客在美所生嬰孩的官方統計數據，但立場反移民且跟移民部門官員有密切接觸的智庫「移民研究中心」2015年估計，每年約達3.3萬名。美國現時沒有禁止外籍孕婦入境的做法，但移民官員倘發現虛報入境目的，例如計劃在美國產子而非純粹觀光，可拒發簽證。

料年誕3.3萬「雙非」嬰

美屬塞班島（Saipan）是生育旅遊「重災區」。2018年在它所屬的北馬里亞納群島自由邦分娩的人士中，旅客比當地居民還要多，尤其是中國人，由2009年的12宗增至2018年的575宗。塞班島是中國人唯一可以免簽踏足的美國轄地，但2018年新例已將中國旅客逗留時間由45天大幅減至14天。《華爾街日報》日前報道，有25歲日本女子去年11月擬搭機赴塞班島時，因體態問題惹懷疑，被要求做驗孕測試，否則不准登機。涉事的香港快運航空回應稱，自2019年2月起應塞班島政府要求向可疑旅客採取行動，確保美國的移民法不受破壞。

1868年訂定的美國憲法第14條修正案，賦予任何在美國領土出生者皆享有美國公民身分。按規定，只要是在美國轄地出生的嬰孩就擁有公民權；待該孩年滿21歲，他還能為其外籍雙親申請「綠卡」。華府官員曾公開批評此政策加劇了非法移民湧入，總統特朗普矢言以行政命令，終結這種「落地公民權」政策。公民及移民服務局署理局長古辛納利（Ken Cuccinelli）去年10月稱，毋須修憲就能實行修訂，但「問題在於，是否需要國會通過抑或政府行政指令便可」。

（美國廣播公司/Axios/CNN/華爾街日報）