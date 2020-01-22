泰國反對黨「反王室」罪名不成立

裁決認為，未來前進黨的黨章及其領袖的受訪內容、言論、學術研究，並無申訴書中所謂的損害君主制。9名主審法官之一表示，被告人等沒有運用他們的權力和自由謀求推翻君主立憲，但建議該黨黨章應修改為「遵守以國王作為國家元首的民主制度」。

續迎訴訟威脅 質疑巴育打壓異見

泰國首席申訴專員一名前顧問去年7月提出申訴書，指控未來前進黨黨魁他納通、秘書長比亞卜等人志在推翻泰國王室。申訴書聲稱該黨黨徽使人聯想到神秘社團「光明會」（Illuminati）涉嫌為推翻歐洲君主制的幕後黑手，該黨黨章提到遵守「憲法規定」而非以國王為元首的民主，其一政策又擬確認國際刑事法庭司法權，但國際刑事法庭不會給予國家元首豁免權，有違泰國憲法。

泰國《憲法》第49條規定，如果有人認為權利和自由被濫用以推翻以國王為國家元首的民主政權，可以向憲法法院提出申訴，法院可以下令停止此類行動。

未來前進黨否認指控，認為是首相巴育政府打壓異見之舉。

（路透社/曼谷郵報）