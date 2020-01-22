參院定速戰速決彈劾規則 民主黨批倉卒

參議院準備審理彈劾案之際，特朗普昨抵達瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇。他在當地接受傳媒提問時，再度狠批彈劾案是「騙局」，「這是實行了多年的獵巫行動，坦白說這真可恥」。參議院的首要任務是制定聆訊規則，包括雙方的開案陳辭及辯論時間、參議員提問時間和會否傳召證人等，屆時將由最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）主持。

控辯各有24小時開案陳辭

麥康奈爾提出的規則決議中，容許作為控方的眾議院彈劾檢控幹事，以及辯方的特朗普律師團隊各自有24小時作開案陳辭，長度與1999年的克林頓彈劾案相若，惟當年沒有規定如何分配時間；麥康奈爾方案則要求雙方須各自於兩天內完成，意味陳述環節只會持續4天，亦有機會進行至深夜。參議員之後會有16小時提問，屆時才考慮是否傳召證人。共和黨目前在參議院擁有過半席位，預料其規則決議可獲通過。

與特朗普相熟的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）曾表示，特朗普希望在下月4日發表國情咨文前結案。據麥康奈爾的提議，參議院最快本月底可就是否對總統定罪作表決；當年克林頓彈劾聆訊則持續了5周。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評，麥康奈爾企圖壓縮聆訊，是為了阻礙傳召證人和呈交證據文件，直斥這是「國家恥辱」。

特朗普的12人律師團隊周一向參議院提交長達110頁的文件，批評兩項彈劾條款未能證明特朗普犯罪或違反法律，又斥這是「對憲法及民主體制的冒犯」。

（紐約時報/法新社/衛報）