英專家研發「治癌萬能療法」盼年底臨牀測試數年內應用

殺手T細胞滅癌 適用全人類

免疫系統的T細胞可分化成不同功能，例如用於殺滅受損或受感染細胞的「殺手T細胞」，記憶致病源特徵以啟動免疫反應的「記憶T細胞」等。一般T細胞能藉由表面的受體（receptor）和其他細胞的表面稱為「人類白血球抗原」（HLA）的蛋白質分子結合，以確認細胞狀况，如發現擁有異常蛋白質的癌細胞便會將之消除，健康細胞則不受影響。由於每人的HLA都不相同，令科學家難以研發出全人類適用的T細胞免疫療法治癌。

卡迪夫大學（Cardiff University）醫學院的免疫學專家休厄爾教授（Andrew Sewell）與團隊利用CRISPR–Cas9「基因剪刀」的篩查技術，分析威爾斯一個血液庫血液樣本中的免疫細胞時，意外發現一種新型T細胞，它擁有一種獨特的受體，能夠利用類似HLA的蛋白質分子MR1辨認出許多種類的癌症，並將癌細胞殺死。與HLA不同，人類之間的MR1並無分別。

可治療癌症範圍增加

研究員將有MR1受體的T細胞注入擁有人類免疫系統及人類癌細胞及的實驗鼠體內，顯示這些T細胞能夠殺死肺癌、皮膚癌、血癌、大腸癌、乳癌、骨癌、前列腺癌、卵巢癌、腎癌及子宮頸癌的細胞，療效與現時廣泛採用的免疫療法CAR-T相若。CAR-T需按病人情况量身改造治病用的T細胞注入體內，但只能治療血癌等少數癌症，對大部分有實體腫瘤（可觸摸到的腫塊）的癌症無效。

研究員亦從黑色素瘤患者體內抽取的T細胞作實驗，經改造而顯現MR1受體後，發現除了能消除病人自身的癌細胞外，亦可消除其他病人的癌細胞。研究團隊仍在探究新T細胞辨認癌細胞與健康細胞的機制，但相信與細胞的代謝變化有關。

休厄爾教授稱，今次發現能辨認多種癌細胞的T細胞受體「極不尋常」，令科學界有希望循不同途徑，找到適用於所有人，甚至所有癌症的萬能療法，「此前無人相信這屬可能」。目前團隊正展開安全測試，確認新型T細胞只針對癌細胞攻擊，期望今年底展開臨牀測試，數年內可望實際應用。研究報告刊於《自然—免疫學》。

英國曼徹斯特大學免疫學家戴維斯（Daniel Davis）指出，科學界展開嘗試運用免疫系統抗癌的醫學革命，今次研究是適用於更多人的細胞療法的開端，令人興奮，但研究仍屬初步，需了解其對付癌細胞的機制。

（BBC/每日電訊報）