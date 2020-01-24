ICIJ指控非洲女首富淘空國產 安哥拉前總統之女：政治獵巫

400公司遍佈香港等地 身家172億

伊莎貝爾（Isabel dos Santos）與夫婿多科洛（Sindika Dokolo）的商業王國遍佈全球，包括香港到美國等超過400家公司，業務包括地產、電訊、石油和鑽石等，《福布斯》估計其身家達22億美元（約172億港元），穩坐非洲女首富的位置。ICIJ取得有關伊莎貝爾商業王國的71.5萬份外泄電郵、合約、圖表和審計報告等文件，大部分由非洲的「保護舉報人平台」（Platform to Protect Whistle-blowers）取得。ICIJ稱，這批外泄文件顯示伊莎貝爾在父親多斯桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）成為安哥拉總統後，輕易接觸到上述各界業務，並與丈夫透過連串可疑交易，購得大量重要國有資產，剝削國家。

可疑交易剝削國企 離岸藏黑錢

其中一宗可疑交易是透過安哥拉國營油企Sonangol在英國倫敦的子公司實行。多斯桑托斯在統治國家後期的2016年，發出總統令安排她管理Sonangol。多斯桑托斯2017年9月下台，伊莎貝爾兩個月後也被踢出Sonangol，外泄文件顯示在她離開公司當日，仍批准英國子公司向迪拜一家顧問公司支付超過50筆共5800萬美元（約4.5億港元）的可疑款項，該戶口一日之內被抽剩309美元（約2410港元）。伊莎貝爾聲稱，自己在該顧問公司沒有財務利益，但文件顯示，該公司由其業務經理營運及她的一名朋友擁有。

另外，伊莎貝爾丈夫多科洛2012年與安哥拉國家鑽石公司Sodiam簽署協議收購瑞士珠寶公司De Grisogono，付款各佔一半，但在協議達成18個月後，Sodiam出資7900萬美元，但多科洛只投入了400萬美元，而Sodiam更給多科洛500萬美元作為拉攏的報酬。Sodiam全部借款來自一家伊莎貝爾是最大股東的私人銀行，而銀行收取9%利息。多斯桑托斯亦容許多科洛有購買國內原鑽的優先權，價錢往往被壓低。BBC引述消息稱，國家多年來因此損失恐近10億美元（78億港元）。

文件又指出，羅兵咸永道（PwC）、波士頓顧問集團（BCG）等西方公司漠視警告，為伊莎貝爾隱藏她侵吞的公帑，包括尋求方法開設沒透明度的離岸銀行戶口，透過一些複雜計劃將油公司的資金轉移。

報道公開後，伊莎貝爾在Twitter發出約30個帖文否認指控，表示自己成為安哥拉新總統「出於政治意圖的獵巫對象」。伊莎貝爾目前定居英國，在倫敦市中心擁有昂貴的房地產，安哥拉正針對她與多科洛的貪腐行為作刑事調查，3周前凍結兩人在安哥拉的財產。

（BBC/衛報/紐約時報/ICIJ）