妻子鼓勵 威廉哈里對話修補關係

英女王、查理斯、哈里和威廉上周一（13日）在桑德林厄姆大宅開會討論哈里夫婦未來角色。上述報道引述高級王室消息稱，威廉哈里兩人在正式會議外亦有私下會面，嘗試處理兩人關係及討論未來。消息人士指兩人決定撇除身邊興風作浪的小人，兄弟交心。由於哈里將離開，因此兩人認為若現在不解決，關係將永不能修補，而威廉妻子凱特和哈里妻子梅根之前都曾參與討論。

查理斯擬私己資助哈里夫婦一年

消息稱上周會面的確令威廉哈里和好，但哈里與查理斯及卡米拉的關係仍然很複雜，仍需要多一點時間解決。

哈里與梅根退出王室核心成員後，將不獲公帑資助，英國《每日電訊報》指查理斯打算從私人投資所得，資助哈里夫婦在加拿大的生活一年。有接近查理斯的消息人士稱，王儲指出這並非取之不竭的款項，會尋求一年內審視兩夫婦的財務安排。《每日郵報》稱哈里夫婦上周六被失去王室「殿下」頭銜後，獲准發展「Sussex Royal」商標，但報道稱英女王仍擔心他們利用王室身分牟利，會密切注意。

（太陽報/每日郵報）