哈里：放棄頭銜別無選擇 感極悲傷

深愛英國 視祖母為「總司令」

哈里周日在倫敦出席晚宴，為他有份創立、服務非洲南部愛滋病兒童的慈善組織Sentebale籌款，並發表演說，希望以哈里而非王子或公爵的身分，分享過去數周的真相。哈里形容梅根是他「期望一生的愛與幸福」，強調兩人有相同的價值觀，剛結婚時兩人都非常興奮、充滿希望，「我們準備好為王室效力」。

哈里說，夫婦兩人已竭盡全力為國家扮演好王室的角色，擁護國家，但傳媒是「強大的力量」，最終「憑信心跨出一步」，為妻子作出一同卸下王室高級成員身分的決定。他強調並非草率行事，「我們經歷許多年的挑戰後作出多個月的商談，我知道自己並不總是做對，但實在別無選擇」。

因應哈里夫婦本月9日宣布計劃淡出王室角色，白金漢宮上周六宣布，哈里夫婦不再用「殿下」尊稱，不再代表女王，不再履行王室職務，亦不再獲公帑資助的「分家」安排。哈里稱，自己希望在停止接受公帑資助之下繼續為女王、英聯邦與軍方相關部門效力，然而那並不可能，他為此前多番努力得到如此結果感到「極為難過」。他稱英國是他的家和深愛之地，永不改變，兩夫婦並非「一走了之」，未來會繼續服務慈善事業與軍人社群等。他亦稱，永遠給祖母最大的尊重，形容她是其「總司令」。

評論員：梅根不了解王室成員本質

哈里一家三口日後與傳媒的關係備受關注。此前哈里受訪時曾形容梅根遭傳媒欺凌，擔心重演母親戴安娜因逃避狗仔隊追訪喪命的慘劇。夫婦去年更入稟控告3份小報侵犯私隱。資深王室評論員皮爾遜（Ashley Pearson）認為，承受不了傳媒負面報道的梅根是今次哈里脫離王室的動力，但指她不了解王室成員的本質，「當她發現自己將成為一個戴上冠冕的公務員時，她便直說『不行』」。

《獨立報》評論稱，哈里失去王室頭銜後便不再是代表女王的公職人員，他們的私生活便較少涉及傳媒所謂的「公眾利益」，只屬名人八卦，相信可助避開傳媒的攻訐。不過《衛報》則指北美對新聞自由的尺度更寬，私隱照片的限制亦較少受限，兩人移居北美後能否避免傳媒密切注視仍是疑問。

（BBC/衛報/獨立報）