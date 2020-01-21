美謀破中俄伊網絡審查 效果成疑

【明報專訊】網絡日漸成為大國角力重要戰場。美國總統奧巴馬政府曾展開自由互聯網計劃，2011年宣布斥資最少3000萬美元（約2.34億港元）發展新技術，包括以網址重新定向的方式釋出被封資料以供搜尋，助打破中國及伊朗等國的網絡審查，推動網絡自由。特朗普政府今年亦將花費最少6550萬美元（約5.1億港元）延續計劃，金額較奧巴馬卸任時大增30%。不過計劃在中俄等國力倡網絡主權、建立網絡防火牆下效果成疑，有論者更形容中國已形成「網絡平行世界」，不再需要與國際互聯網接軌。
中俄倡網絡主權 抗衡西方
中國早在1998年開始研發網絡防火長城，2014年更首度舉辦「世界互聯網大會」，推動防範網絡攻擊、制定網絡法律等網絡主權概念，與美國為首的西方國家主張網絡屬全球公共領域的立場抗衡。
俄羅斯去年初簽訂「主權互聯網」法案，為本土網絡制訂法則，要求網絡供應商將網絡設置成僅限位於俄國或在俄國註冊的伺服器之間交流，斷絕對外網絡，聲稱旨在防範外國勢力干預及網絡攻擊，惟惹箝制國民知情權質疑。
人權監察組織自由之家研究員庫克（Sarah Cook）稱，中國網絡已與世界割裂，令人憂慮的是其他國家正模仿中國模式。美國堪薩斯大學新聞系副教授徐賢進（Hyunjin Seo，音譯）認為，由於中國科技業界已有自己的App和網站來取代西方的媒體，她對於中國改變方針重新開放網絡不感樂觀。