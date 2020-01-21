美謀破中俄伊網絡審查 效果成疑

中俄倡網絡主權 抗衡西方

中國早在1998年開始研發網絡防火長城，2014年更首度舉辦「世界互聯網大會」，推動防範網絡攻擊、制定網絡法律等網絡主權概念，與美國為首的西方國家主張網絡屬全球公共領域的立場抗衡。

俄羅斯去年初簽訂「主權互聯網」法案，為本土網絡制訂法則，要求網絡供應商將網絡設置成僅限位於俄國或在俄國註冊的伺服器之間交流，斷絕對外網絡，聲稱旨在防範外國勢力干預及網絡攻擊，惟惹箝制國民知情權質疑。

人權監察組織自由之家研究員庫克（Sarah Cook）稱，中國網絡已與世界割裂，令人憂慮的是其他國家正模仿中國模式。美國堪薩斯大學新聞系副教授徐賢進（Hyunjin Seo，音譯）認為，由於中國科技業界已有自己的App和網站來取代西方的媒體，她對於中國改變方針重新開放網絡不感樂觀。

（綜合報道）