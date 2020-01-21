《金融時報》引述華府官員確認 美支援科企助伊朗示威者上網串連

報道引述兩名美國官員，指美國政府刻意加強支持可協助伊朗民眾「翻牆」的軟件公司，以配合支持伊朗內部異見發聲以及特朗普政府向伊朗「極限施壓」的政策，其他措施包括提供應用程式、安裝反追蹤軟件以及應對數據封鎖等。類似項目早在奧巴馬時代開始，一名官員稱，自2018年伊朗爆發近10年來最大規模示威後，華府加速推行。

另一美國務院官員則向《金融時報》說：「我們跟科技企業合作，協助資訊自由流通和為（上周）示威提供翻牆工具。」他又稱：「我們可支持虛擬私人網絡（VPN），以容許伊朗人使用互聯網。」

伊朗翻牆軟件使用量升25%

美國財政部已向類似軟件或服務批出豁免，不受美國制裁影響。加拿大翻牆軟件製造商「賽風」（Psiphon）是其一受惠公司，它指旗下同名軟件本月錄得伊朗使用量飈升25%。賽風是VPN工具，自稱為「自由受限制的國家」的民眾提供安全地接觸受審查資訊的途徑。其創辦人赫爾（Michael Hull）稱，在總人口8000萬的伊朗，賽風軟件月度用戶量本月升至300萬。

伊朗人仍可透過總部設於加州的NetFreedom Pioneers取得用以下載賽風等VPN服務、加密傳訊智能程式，以及來自200個出版商的新聞消息。該非牟利組織專門針對伊朗，部分資金來自美國政府，每日製作資訊束，隱匿於電視節目通過衛星進入伊朗，觀眾可用電腦下載，毋須使用互聯網，藉此迴避偵察和節省金錢。資訊束的內容包括BBC波斯語頻道等新聞網站的錄音檔（podcast）或截屏，以及協助手機安全通訊的工具。該組織的共同創辦人葉海亞尼賈德（Mehdi Yahyanejad）說：「我們放大數據組合，塞入更多（通訊）工具。」他指迄今有400萬名伊朗人下載其數據。

擊落客機後曾封網 干擾大學

美國官員和科技企業還正考慮加強離線通訊工具，例如透過藍牙或「點對點」（peer-to-peer）技術的網絡傳訊，以繞過伊朗的封網措施。獨立網絡觀察機構NetBlocks稱，伊朗在承認擊落客機後曾關閉互聯網和手機網絡達一星期，以阻止示威者協調或接觸資訊，上周更曾向有學生高喊反政權口號的大學校園採取針對性的數據干擾。當局去年11月封網後，伊朗離線通訊工具下載大增。有向伊朗提供軟件的加拿大網絡公司ASL19負責人稱，離線通訊工具愈來愈受歡迎。不過這類工具仍有限制，一旦使用者不夠多或封網規模更大便沒有用武之地。

（金融時報）