明日迎戰 特朗普律師團批彈劾「無恥不法」

指民主黨人欲干擾大選

白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）、

特朗普私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）為首的律師團上周六發表6頁回應，否認特朗普有輕率行為，並表示從表面來看，眾議院上月通過指控特朗普濫權和妨礙國會的兩項彈劾條款「在憲法上是無效的。它們沒有指控任何犯罪或違法行為」。他們承認特朗普扣起了3.91億美元對烏克蘭的軍事援助，並且要求烏克蘭總統調查前任副總統拜登父子。不過他們指出特朗普沒有違法，完全在權限內行事；况且特朗普並無謀求政治好處，只是為了杜絕烏克蘭的貪污。

律師團亦反駁，特朗普阻止證人就國會彈劾調查案作證並不構成妨礙國會，而是行政特權的合法使用。他們表示，行政特權是保護總統一職權威的必需。律師團指，眾議院民主黨人提交的彈劾條款，是「對美國人民自由選擇總統的權利作出的危險攻擊」，是企圖「推翻2016年大選結果及干擾距今只有數月的2020年大選」。

民主黨眾議員希夫（Adam B. Schiff）等7名彈劾檢控幹事當晚發表聲明駁斥，特朗普向烏克蘭施壓並非為了打擊貪污，而是「赤裸裸的、毫無歉意的和陰險的貪污」。

這場20年來首次的參議院彈劾審訊將於周二開始。希夫等上周六為此提交了111頁文件，指特朗普為個人政治好處濫用職權，使外國介入美國選舉，危害美國國安、選舉的完整與民主，彈劾是對其不當行為的補救辦法，促參議員「不偏不倚」。

（紐約時報）