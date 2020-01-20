隱去特朗普女性私處標語字眼 稱避爭議 美檔案局竄改遊行照捱轟

涉事照片原本用於宣傳美國婦女獲選舉權100周年的展覽，《華盛頓郵報》最先報道事件，指宣傳品使用了2017年首屆婦女遊行的照片，但圖中有最少4個遊行人士所持的標語牌被修改過，例如「上帝痛恨特朗普」和「特朗普及共和黨—請對女性放手」中都模糊了特朗普的名字。另有標語被模糊了「陰道」（vagina）及意指女性私處的「pussy」一詞。

初稱政治中立 後改口致歉

檔案局發言人最初解釋：「作為無黨派且非政治的聯邦機構，我們模糊了海報上的總統名字，以免介入目前的政治爭議」，在奧巴馬時代獲委任的局長費列羅（David Ferriero）亦同意決定。她又指檔案局會有學生及年輕人訪客，故決定隱藏涉及女性生殖器官的字眼，強調只會在平面設計修改圖片，不會改動展品。當局後來發聲明改口，承認此舉是錯誤並致歉，承諾會盡快換回未經修改的照片。得州萊斯大學歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）對檔案局感失望，直言：「若他們不想使用個別圖像，那就不要使用，但令公眾混淆應受譴責。」

上周六適逢是美國第4屆婦女遊行，全國各地有數以萬計民眾響應，不少標語牌依然針對特朗普。有參與者稱一切行動都與特朗普有關，盼保護「危在旦夕」的民主。不少人亦表示特朗普政府政策難以跟遊行關注的議題切割，包括性別平等、氣候變化及移民問題等，尤其是他過去貶損女性對手的言論令人擔憂。

（衛報/華盛頓郵報/紐約時報）