連結信用卡 亞馬遜研掌紋電子支付

針對多回頭客商店

此方案的目標市場是咖啡店、快餐店等有較多回頭客的商店。亞馬遜仍在衡量幾個連結手掌與信用卡資料的可行辦法，其一是讓用戶把手像插卡般插入一部掃描手掌的終端機。待該商店有了紀錄，日後消費時只要把手放在商店的終端機上，就能自動扣數。

亞馬遜正申請其包括「生成用戶手掌圖像手部掃描器」的「非接觸式生物識別系統」專利。計劃仍屬初階，但有報道稱該公司已在其有機超市Whole Foods試行手掌付帳。消息人士透露，它也開始跟Visa合作測試終端機上交易，又正與萬事達卡公司討論，發卡機構如摩根大通、富國、同步金融亦表示有意讓客戶的信用卡帳戶接駁這些終端機使用。

保安私隱問題待解決

不過，亞馬遜尚須解決保安及私隱問題，例如怎樣讓持有多張信用卡的客戶選擇哪張信用卡者付款，以及防止有人盜用他人信用卡後用自己的手掌掃描等問題。

（華爾街日報）