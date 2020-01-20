王子籌謀生計 Netflix有意招手

消息:女王未拍板准用商標

外界相信，哈里日後可以效法美國前總統奧巴馬夫婦等名人生財。哈里夫婦去年登記「Sussex Royal」商標，涵蓋多種產品及服務，包括睡衣、西裝、顧問服務、身心健康鍛煉等。哈里夫婦的Instagram目前有1000萬追隨者，成為一大商業潛力。網紅經紀公司Obviously較早時向《金融時報》稱，一些全球最大型的生活品味、美容及親子公司已對跟哈里夫婦合作表現出「前所未有」的興趣。不過，哈里夫婦的商業價值能否維持視乎其品牌。王室現在要兩人放棄殿下銜頭，對於哈里能否使用「Sussex Royal」商標，一名消息人士向《星期日泰晤士報》稱目前仍在討論，意即女王並未肯定。《星期日郵報》昨在網站刊出的片段顯示，哈里夫婦去年12月在倫敦出席《獅子王》首映時向導演表示梅根有興趣做配音。

梅根父斥女兒「搞cheap」王室

英國第五頻道周日播出梅根父親馬克爾（Thomas Markle）訪問片段，馬克爾斥哈里夫婦「搞cheap」（cheapening）貶低王室身價。 訪問在哈里夫婦宣布希望「淡出」高級王室人員身分後拍攝，第五頻道周日播出訪問片段，完整紀錄片將在數周內播放。馬克爾在訪問指梅根似乎為了錢「拋棄每個女孩的夢想」。他又斥哈里及梅根正摧毁王室，「將（王室）變成一個有王冠徽號的沃爾瑪（超市）」。

（路透社/金融時報）